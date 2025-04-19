Haberler

Kocaeli’nde Yakalanan Zanlılar Cezaevine Gönderildi

10 AYRI ARANMA KAYDI İLE YAKALANDI

Kocaeli’de, hakkında 10 ayrı aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.Y., 3 yıl boyunca firari konumda kaldıktan sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranmakta olan O.Y., Kartepe ilçesinde 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. İşlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ ZANLI DA YAKALANDI

Ayrıca, birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. da İzmit’te yakalandı. Emniyet ekipleri, bu tür suçlarla mücadeleye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Malezya Meclis Başkanı ile bir araya gelerek Filistin'e destek veren toplantının önemini belirtti ve başarıyla sona erdiğini açıkladı.
Haberler

Elazığ’da Kıyafetler Yoğunlukla Satılıyor

Elazığ'daki tarihi bit pazarında, vefat eden kişilere ait giysilerin satıldığı dükkanda, inşaat sezonuyla birlikte artan yoğunlukta, mağaza sahibi yardımda bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.