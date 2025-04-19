Kocaeli’nde Yakalanan Zanlılar Cezaevine Gönderildi

10 AYRI ARANMA KAYDI İLE YAKALANDI

Kocaeli’de, hakkında 10 ayrı aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.Y., 3 yıl boyunca firari konumda kaldıktan sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranmakta olan O.Y., Kartepe ilçesinde 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. İşlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ ZANLI DA YAKALANDI

Ayrıca, birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. da İzmit’te yakalandı. Emniyet ekipleri, bu tür suçlarla mücadeleye devam ediyor.