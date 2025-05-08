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Kocaeli’nde Yangın Çıktı, Odunluk Yandı

KOCAELİ’NDE YANGIN DURUMU

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebep ile bir odunlukta yangın meydana geldi. Yangın, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan odunlukta başladı. Olayın detayları öğrenildiği kadarıyla, alevler kısa sürede büyüyerek tüm odunluğu sarıyor.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU İHBAR ETTİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı.

HASAR VE İNCELEME

Yangın sonucunda yaralanan kimse olmamakla birlikte, odunluk kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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