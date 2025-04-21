Kocaeli’nde Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

KOCAELİ TEM OTOVYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kocaeli’deki TEM Otoyolu’nda bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 19.00 civarında Ankara istikametinde, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan verilere göre, H.Ö. tarafından kullanılan 14 ACA 638 plakalı Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet, A.G. yönetimindeki 06FCE 783 plakalı Mercedes marka tır ve İ.Ö. hakimiyetindeki 06 CON 698 plakalı damperli tırın karıştığı kaza, araç içi kamerasına da yansıdı.

KAZA SONRASI TRAFİK DURDU

Kazada trafik akışı dururken, yaralanan herhangi bir kimse olmadığı bildirildi. Olayın ardından jandarma ekipleri ihbar üzerine hızla kaza yerine sevk edildi. Kısa süre içinde gelen ekipler, trafik güvenliğini sağladı ve durumu kontrol altına aldı. Olay anı, araç içi kamera görüntülerine yansıdığı için kazanın detayları daha net bir şekilde gözler önüne serildi.