Haberler

Kocaeli’nde Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

ZİNCİRLEME KAZA TEM OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Kocaeli TEM Otoyolu’nda, 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR VE SÜRÜCÜLER

Edinilen bilgilere göre, H.Ö. tarafından kullanılan 14 ACA 638 plakalı Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet, A.G. idaresindeki 06 FCE 783 plakalı Mercedes marka tır ile İ.Ö. yönetimindeki 06 CON 698 plakalı damperli tır arasında zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası trafik akışı durdu fakat olayda yaralanan kimse olmadı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, trafik güvenliğini sağladı. Kaza anı, araç içi kameralarına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan’da 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenledikleri operasyonlarla Pakistan Talibanı'na bağlı 6 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonlar Kuzey ve Güney Veziristan'da yapıldı.
Haberler

Hamas, Filistinlilere Protesto Çağrısı Yaptı

Hamas, Batı Şeria'daki üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Filistinlilere, Gazze'ye destek amacıyla 22 Nisan'da yapılacak protestolara katılmaları yönünde davette bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.