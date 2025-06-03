Kocaeli’nden 9 Öğrenci Türkiye 1.’si Oldu

KOCAELİ’DEN BÜYÜK BAŞARI

Kocaeli genelinden 9 öğrenci, 27 Nisan’da düzenlenen İOKBS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu başarı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından öğrenciler ve destek verenler için tebrik mesajlarıyla taçlandırıldı. 27 Nisan Pazar günü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) tam puan alarak Türkiye genelinde üst sıralarda yer almak, Kocaeli’li öğrencilerin büyük bir başarısına imza atmasını sağladı.

VALİ AKTAŞ’TAN TEBRİK MESAJI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, sınavda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken öğrencileri tek tek tebrik etti. “Darıca Mehmet Akif Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Arifoğlu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Yıldırım, Darıca İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eslem Mira Korkut, Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Aksoy, Gölcük Uğur Mumcu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nehir Buket Karataş, İzmit Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eymen Saç, Kandıra Karaağaç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eylülü Emanet, Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ecem Nur Işık ve Körfez Ulubey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berat Denel’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen öğretmen, idareci ve velilerimize de teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERİN PERFOMANSI

Bu başarı, Kocaeli’li öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yanı sıra öğretmen, aile ve okul yöneticilerinin katkılarıyla mümkün oldu. Öğrencilerin bu başarıyı elde etmeleri, eğitim sisteminin işleyişine de olumlu yansıyor. Kocaeli genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar, önümüzdeki süreçte benzer başarıların artmasını sağlayabilir.