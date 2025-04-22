Kocaeli’nin Çocuklarına Kutlu Mesajlar Yayınlandı

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında 23 Nisan’ın Türk milletinin egemenliğini dünyaya ilan ettiği özel bir gün olduğunu vurguladı. “Kutlu iradeyi çocuklara emanet ederek yarınlara taşıdığı kutlu bir mirastır. Çocuklar gülsün diye dünyayı baştan inşa etmeye hazır bir ecdadın mirasçıları olarak dünya çocuklarının bayramını tüm kalbimle kutluyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

AZİZ MİLLETİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti ve dünya çocuklarına sunduğu bu anlamlı gün, aynı zamanda aziz milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin önemli simgelerinden biri. Büyükakın, “Bugün 23 Nisan. Çocukların bayramı… Bu kutlu günde, ne yazık ki dünyanın bazı bölgelerinde çocukların bayram sevinci, patlama sesleriyle bölünüyor. En çok da Gazze’de… Yaklaşık 18 bin çocuk bu süreçte katledildi. Bir yaşından küçük binlerce bebek, henüz anne kucağına doyamadan hayatını kaybetti. Kimisi hastane kuvözlerinde, kimisi yırtık çadırlarda, kimisi ise susuzluktan ve yetersiz beslenmeden can verdi. Şimdi, bir nesil topyekun psikolojik bir yıkımın eşiğinde.” dedi.

İNSANLIK VE SORUMLULUK

Bu durum karşısında susmanın, insanlıktan vazgeçmek anlamına geldiğini ifade eden Büyükakın, uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen olayların değişmediğini belirtti. “Zulüm, sessizlikten besleniyor. 23 Nisan bir kez daha bize hatırlatıyor ki, gerçek bayram, bir çocuğun gözündeki korkuyu silebildiğimiz gün gelecek. O gün gelene kadar susmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kocaeli’DE ÇOCUKLARA YATIRIM

Bu nedenle, Kocaeli’nin çocuklarının hem bugünü hem de yarını için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Büyükakın, “Bir çocuğun gözyaşını cihan saltanatına değişmeyecek bir anlayışla, eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar her alanda çocuklarımızı destekliyoruz. Her çocuğun güven, sevgi ve umutla büyüdüğü bir şehir inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.