KOCAELİ’NİN DERİNCESİ ARAZİ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

YANGININ MEYDANA GELİŞİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda meydana gelen yangın, yaklaşık iki saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, saat 11.45 sıralarında Çınarlı Mahallesi’nde, 17 Ağustos Deprem Şehitliği’nin arkasındaki ağaçlık ve çalılık alanda bilinmeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yoğun dumanlarıyla birlikte şehrin birçok noktasında görülebilir hale geldi.

EŞZAMANLI MÜDAHALE

Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, TOMA, arasöz ve zabıta ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangının çabuk yayılması sebebiyle alevler, çevrede bulunan ev, baraka ve konteynerlere sıçradı. Yangınla mücadele için hem havadan helikopter desteği hem de karadan müdahale gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yangına müdahalede küreklerle aktif olarak yer aldı. Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

HASAR VE VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Yangın sebebiyle toplam beş ev ve eklentileri zarar gördü. Bölgedeki bir vatandaş, “Evler yandı, zarar çok büyük. Komşumuz daha yeni 400 bin TL’ye ev yaptı, onun evi de yandı. Yangın mezarlığa yakın başladı ve ilerledi. Bilmiyorum belki de kasıtlı yaptılar. Buraya yol yapılması için defalarca başvuruda bulunduk ancak sit alanı olduğu için yapılmadı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.