Kocaeli’nin Gebze’sinde Bir Şahıs, Doktoru Darp Etti

OLAYIN GERÇEĞİ VE TARİHİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, evlenmek için kan tahlili vermek amacıyla gittiği aile sağlığı merkezinde çıkan bir tartışma neticesinde doktoru darp etti. Olayın merkezinde yer alan şahıs, saldırının doktor tarafından gerçekleştirildiğini ve hem kendisinin hem de nişanlısının darp edildiğini belirtiyor. Güvenlik kameraları, olay anındaki heyecanlı anları kaydetti. Olay, Mollafenari Mahallesi’nde bulunan Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Usame Aybay (28) ve nişanlısı, evlilik süreci için gerekli kan tahlilini yaptırmak üzere merkeze gitti. Aile hekimi Nurettin Ceylan (30), Aybay’a işlemin saat 10.30’da sona erdiğini söyledi. İddialara göre, yaşanan tartışma sonucunda Aybay, doktoru darp etti. Olayın akabinde hekim, darp raporu alarak Aybay’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Aybay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında yaşanan kargaşanın sağlık ocağının güvenlik kameralarına yansıdığı bildiriliyor.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR VE İDDİALAR

Usame Aybay, olay sonucunda sosyal medyada hedef haline geldiğini ifade ederek, “Geçtiğimiz perşembe günü nişanlımla birlikte kan tahlili yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezi’ne geldik. Kan tahlili almak istediğimizi belirttiğimizde doktor, kuryenin gittiğini ve haftaya gelmemiz gerektiğini söyledi. Kuryenin gitmediğini görünce doktora durumu bildirdim. Bunun üzerine doktor, ‘Kuryeci ile konuş, ondan sonrasına bakalım’ dedi. Kuryeci ile görüştüm ve bekleyebileceğini söyledi. Beraber doktora döndüğümüzde kabul edildi fakat doktor, ‘Uğraşamam, haftaya gelin’ diyerek işlemi reddetti” dedi.

İŞLEYEN OLAYLAR VE ÇATIŞMA

Aybay, tartışma sonrası doktorun odasına giderek, neden işlem yapılmadığını sordu. Bu esnada, “Hocam, kabul edildi. Neden işlem yapılmıyor?” dediğinde yine aynı yanıtı aldı. Özel sağlık kuruluşunda işlem yapılıp yapılmayacağını sorduğunda, doktor bu işlemin özel kuruluşa yapılabileceğini belirtti. Zaten kendi isteğiyle çıkarken doktor arkasında yüksek sesle, “Sen gel buraya” diyerek onu çağırdı. İçeri girdiğinde doktorun elindeki makası ona savurduğunu söyleyen Aybay, kendini savunmak için parmağını öne koyduğunda parmağının kesildiğini ve iki dikiş atıldığını aktardı. Ardından doktor yüzüne yumruk attı. Aybay, kendisine iki yumruk attığını ve sonrasında doktorun yine kendisine saldırmaya çalıştığını, “Omzum çıktı” diyerek oturduğunu ve kendisini tehdit ettiğini belirtti.

ASILSIZ İDDİALARA DUYDUĞU TEPKİ

Usame Aybay, sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında kendisi hakkında birçok asılsız iddia dolaştığını vurgulayarak kamuoyunu yanıltan bu duruma karşı kendini savunma gereği hissettiğini ifade etti. Olayın ardından polise giderek ifadesini verdiğini, savcılık karşısına çıktığını ve güvenlik kameralarının inceleme sonucunda doktor ile tanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini belirtti. Aybay, savcılıktan çıktıktan sonra doktorun ailesinden mesaj aldığını, bu arada nişanlısının da darp edildiğini sözlerine ekledi. “Yumruk atan biri omzu çıkar ama yumruk yiyince omzu çıkmaz” diyerek bazı durumları eleştirerek, durumu bilmeden haksız yorumlarda bulunulmaması konusunda da rica bulundu.