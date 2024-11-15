Kocaeli’nin Yeni Metro Hattı Deneme Sürüşü Yapıldı

Kocaeli’nin Tarihinde Bir İlk

Kocaeli, tarihindeki ilk metrosuna sahip oldu. Deneme sürüşüne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

15,4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SÜRÜCÜSÜZ HAT

Yüzde 84’ü tamamlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı, 15,4 kilometre uzunluğunda ve çift hat olarak inşa ediliyor. Büyükakın, metronun önemli yerli katkılarla hayata geçtiğini vurgulayarak, “Bu araç Türk mühendisleri tarafından yapıldı ve yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Üstelik bu sürücüsüz araçları Türkiye üretiyor. Ülkemizin bu başarıya ulaşması gurur verici. Buradaki ekip, gerçek bir başarı hikayesi yazıyor” şeklinde konuştu.

GÜNDE 330 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Günlük 330 bin yolcu kapasitesine sahip olacak hattın, trafiği rahatlatarak çevreyi daha temiz hale getirmesi bekleniyor. Büyükakın, metro sisteminin güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sunduğunu belirterek, insanların zaman kazancı sağlayacağını ifade etti. Gebze bölgesinin trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak. 30,8 kilometre uzunluğunda, geçen yıl aralık ayında test sürüşü yapılan metro hattı, Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegre çalışacak.