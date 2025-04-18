Kocaeli Ormanlarda Yasa Dışı Yapılar İmha Edildi

YASA DIŞI YAPILARA GEÇİT VERİLMİYOR

Kocaeli’deki ormanlık alanlarda kanuna aykırı yapılan inşaatlara karşı önlemler alındı. İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, yasa dışı yapı ve tesislerin inşası konusunda kararlı adımlar atıyor. Kandıra ilçesinde, Babalı Mahallesi’nde inşa edilen 6 evin temeli imha edildi ve bu işler, orman bölge müdürlüğü tarafından iş makineleriyle gerçekleştirildi. Ayrıca, orman arazisi üzerine izinsiz yerleştirilen konteynerlerin de kaldırılması işlemleri yapıldı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, yasa dışı yapıların yıkımı konusundaki çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Bu önlemler, orman alanlarının korunması ve yasaların etkin bir şekilde uygulanması amacını taşıyor. Ormanları korumak, çevresel dengeleri sağlamak ve doğanın zarar görmemesi için gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.