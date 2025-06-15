Kocaeli Otoyolunda Araç Devri Oldu

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kaza sonucunda, Kocaeli geçişinde bir otomobil şarampole devrilmesi neticesinde 4’ü ağır toplamda 8 kişi yaralandı. Saat 08.00 sularında İstanbul istikametindeki Sevindikli mevkisinde gerçekleşen olayda, S.S. yönetimindeki 55 LZ 060 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucunda sürücü dışındaki 7 kişi yaralanırken, durumları ciddiyet arz eden yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahalelerin gerçekleştirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralılar arasında 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu da aktarılıyor. Kaza ile ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.