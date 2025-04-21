Kocaeli Otoyolunda Trafik Kazası Meydana Geldi

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Otoyolun İzmit ilçesi Ankara yönünde ilerleyen H.Ö. yönetimindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G. tarafından kullanılan 06 FCE 783 plakalı tır ile İ.Ö’nün kullandığı 06 CON 696 plakalı tır ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralananın meydana gelmediği kazanın ardından, araçların yol kenarına çekilmesiyle birlikte bir süre aksayan trafik, kısa sürede normale döndü.