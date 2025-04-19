Kocaeli, Proje ile Dip Çamuru Temizlendi

KÜRESEL ÇEVRE PROJESİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu deniz suyundan ayrıştırarak bertaraf ettik” açıklamasını yaptı. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nin ilk etabı başarıyla tamamlandı. Üç etaplı projenin sonunda toplam 468 hektarlık alandan yaklaşık 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edilmesi planlanıyor. Bununla birlikte, Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte devam eden ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR ÇALIŞMA

Proje sahasında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi solüsyonlarla, çamurla deniz suyunu ayrıştırarak bertaraf ettik. Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu çok kıymetli. İnşallah ikinci ve üçüncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve İzmitli kardeşlerimize hediye etmiş olacağız.” dedi. Ayrıca, bu projeyle birlikte gençlerin, çocukların ve vatandaşların İzmit Körfezi’nin güzelliğini yeniden deneyimleyebileceğini vurguladı.

GELECEK NESİLLER İÇİN TEMİZ BİR KÖRFEZ

Dip çamuru temizliğinin müsilajla mücadele çalışmaları sırasında başlatıldığını belirten Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesindeki görevlerini yerine getirdiğini ifade etti. Kurum, “Müsilajla mücadele kapsamında Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizle birlikte bir protokol yapmış ve bu protokol çerçevesinde de belediyelerimize, bakanlıklarımıza belli sorumluluklar ve yükümlülükler vermiştik. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. O gün verdiğimiz tüm ödevleri harfiyen yerine getirdiler.” diye konuştu. Ayrıca, biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72’sinin arıtıldığını belirtti ve gelecekte atık suların tamamen ileri biyolojik arıtma ile işleneceği müjdesini vererek, “Gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez bırakmış olacağız.” dedi.

SORUMLULUKLAR GİZLİ KALMAMALI

Bakan Kurum, Marmara’ya kıyısı olan diğer illerin belediyelerinin de aynı sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu mücadele hepimizin mücadelesi, geleceğimizin mücadelesi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakma mücadelesi. Dolayısıyla burada hiçbir şerh düşmeden imzalamış oldukları sorumluluklarını tüm Marmara’ya kıyısı olan bölgelerimizde hatırlatıyoruz.” dedi. Bakanlık olarak bu konunun takibini sürekli yapacaklarına da dikkat çekti ve belediyelerin sorumluluklarını bir an önce yerine getirmelerini beklediklerini belirtti.