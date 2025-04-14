Kocaeli Spor, Salon Sporlarına Yöneldi

Kocaelispor’un Yeni Hedefleri

KOCAELİ – Süper Lig’e yükselmek için hazırlıklarını sürdüren 1. Lig’in lideri Kocaelispor, uzun bir aradan sonra salon sporlarına yönelmeye karar verdi. Futboldaki başarının ardından Körfez takımı, voleybol ve basketbol alanında yarışmacı takımlar ve spor okulları kurdu. Trendyol 1. Lig’de önde giden Kocaelispor, spor okullarının 2024-2025 sezonunu özel bir etkinlikle açtı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, basketbol ve voleybol branşlarının resmi olarak başlaması duyuruldu. Süper Lig ile eş zamanlı olarak salon sporlarına da ağırlık veren Kocaelispor, bu alanda yeni hedefler belirledi.

Etkileyici Performanslar

Kentten farklı ilçelerden gelen sporcular ve aileleri, organizasyonda kulüp ve üniversite yöneticileriyle bir araya geldi. Etkinliğe; Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş ve kulüp yöneticileri katılım gösterdi. Kocaelispor, bu sezon hem spor okulları hem de yarışmacı takımlar düzeyinde basketbol ve voleybol branşlarında sahaya inmeye hazırlanıyor. Salon sporları için yapılan antrenman ve müsabakalara dair planlar koordineden Sefa Çelik ve Sercan Yaman tarafından paylaşıldı. Etkinlikte, 7-12 yaş arası sporcuların müzik eşliğindeki antrenman gösterileri büyük ilgi topladı. Bunun yanında Kocaelispor Midi Kız Takımı’nın gösteri maçı da keyif dolu anlara sahne oldu.

Gelecek Hedefleri Paylaşıldı

Spor okullarında görev alacak antrenör kadrosu da etkinlikte tanıtıldı. Çocukların eğitimi Aslı Sarı, Fehmi Onur Kaya, Cihan Temiz, Şevval Kolat, Selin Kirpitçi, Nisa Yazıcı, Davut Yaşar ve Zilan Çakın gibi uzman isimlere emanet edildi. Kocaelispor yöneticileri, spor okullarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kocaelispor’da Yükseliş Dönemi

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, “Bu ortam, çocuklarımızın özgüven kazanması ve sorumluluk duygusunu geliştirmesi açısından çok kıymetli. Toksik olmayan bir yapı içinde spor yapacağız” dedi. Kocaelispor’un tarihsel sürecini Osmanlı İmparatorluğu’na benzeten Durul, “1966’da kurulan kulübümüzün 59. yılında Süper Lig’e dönüp kupayı Kocaeli’ye getirmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.

Üniversite Desteği Ön Planda

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, üniversitenin genç sporculara sunmakta olduğu desteği vurguladı. Sertbaş, “Sporcular sadece sahada değil, zihinsel olarak da gelişmeli. Sporun bilimle desteklenmesi hem performans hem karakter gelişimini artırır” dedi.

Velilerin ve Sporcuların Düşünceleri

Sporcu velilerinden Muharrem Gündüz, Kocaelispor’un şehre bağlılık ve tutku anlamına geldiğini belirtti. “Çocuklarımızı da bu yönde bilgilendiriyor, sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Voleybol sporcusu Bade Şenoğlu’nun babası Engin Şenoğlu, “Biz doğuştan İzmitliyiz, doğuştan Kocaelisporluyuz. Futbol, voleybol, branş hiç önemli değil” dedi.

Kaptan Erva Su’nun Mesajı

Voleybol sporcusu Erva Su Karakoyun da, “Kocaelispor’da kaptanım. İlk maçımıza çıktık ve 2-0 yendik. Hocalarımız en büyük destekçimiz” şeklinde duygularını paylaştı.