Kocaeli TEM Otoyolu’nda yangın çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Kocaeli TEM Otoyolu’nun kenarında meydana gelen yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangın, Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi’nde ortaya çıktı ve çıkış nedeni henüz belirlenemiyor. Kısa sürede çevre bahçelere de yayılan alevler, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

EĞİTİM GÖRENLERİN MÜDAHALESİ

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi gönderildi. Körfez İtfaiyesi’nin yanı sıra, çevre ilçelerden gelen yaklaşık 15 itfaiye aracı ve pek çok personel, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcadı. Sarp ve dağlık arazide yaşanan zorluklar nedeniyle helikopter desteği talep edildi. Yangın söndürme helikopteri, alevlerle mücadelede etkin bir rol oynadı.

ÇALIŞMALARIN SONUCU VE HASAR

Yoğun bir çaba sonucunda yangın söndürüldü ve bu işlem yaklaşık 2 saat sürdü. Yangın sonucunda yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğünde bir alanda zarar meydana geldi. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine dair kapsamlı bir inceleme başlatıldı.