Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde intihar gerçekleşti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan bir hasta, 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Şahsın intihar ettiği öğreniliyor. Olay, saat 22.00 sularında Umuttepe’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikiyatri hastası olan Rasim Osman, hastanenin 5’inci katında bulunduğu süre boyunca camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, bina balkonuna düştü. Olay sonrası sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, Rasim Osman’ı bulunduğu yerden alarak yoğun bakımda tedavi altına aldı. Ancak tüm müdahale çabalarına rağmen Osman yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.