Kocaeli Üniversitesi’nde engelli destekleri artıyor

KOÜ REKTÖRÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, önceki gün gerçekleştirilen “Rektör Öğrenci Buluşması” etkinliğiyle ilgili ortaya atılan algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Cantürk, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle sürekli iletişimde olmayı ve üniversiteyi daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. KOÜ Rektörü olmaktan duyduğu onuru dile getiren Cantürk, etkinliğin, öğrencilerle istişare gerçekleştirmeyi amaçlayan birçok buluşmadan biri olduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİMİ ÖNEMSİYOR

Cantürk, öğrencilerin sorunlarını, görüşlerini ve önerilerini dinlemek için yürüyüş, kahvaltı ve toplantılar düzenlediğini belirtti. “Bu hadiseden önce 2 saat kadar öğrencilerimizin çalışmalarını dinledim,” diyen Cantürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınan proje çerçevesinde üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirildiği bir çalışmanın yapıldığını ifade etti. Öğrencilerin kendisine doğrudan ulaşması amacıyla bu etkinlikleri organize ettiğini aktaran Cantürk, “Öğrencilerden gelen talepleri her zaman önemsiyorum” şeklinde konuştu.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cantürk, engelli öğrencinin kendisine ilettiği bilgi ve daha önce gönderdiği e-postanın kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Etkinlikte ortaya konulan engelli tuvaleti talebinin devlet olanaklarıyla gerçekleştirilemeyecek bir durum olmadığını vurgulayan Cantürk, “Tuvalet dediğiniz nedir ki yapılamasın,” dedi. 2023 yılı itibarıyla, 14 akademik birimde engelli tuvaletleri ve erişim sistemlerinin tamamlandığını, 6 birimde ise uygulamaların devam ettiğini açıkladı.

PROJELERE DESTEK BULUNMASI GEREKEN BİR KONU

Prof. Dr. Cantürk, 2024-2026 dönemini kapsayan “Kapsayıcı ve Erişilebilir Üniversite Yol Haritası” çerçevesinde engelli ve dezavantajlı öğrenciler için sürdürülen çalışmaları dile getirerek, öğrencilere her zaman destek sunduklarını kaydetti. “Öğrenciyle spontane konuşma halindeyken alınan görüntüler, konuşmanın başı ve sonu incelenmeden yanlış bir şekilde yansıtıldı,” şeklinde konuşan Cantürk, bu durumdan büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Engelli öğrencinin yaşadığı durumların düzeltileceğine dair güvence verdiği konuşmasında, devletin imkanlarıyla bu sorunların çözülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.