Kocaeli Üniversitesi, öğrencilere Sürdürülebilirlik Eğitimi Verdi

Kocaeli Üniversitesi ÖĞRENCİLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi sağlar. Prometeon şirketi ile işbirliği içinde Hasanpaşa Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, Sanayi Altyapı ve Yenilikçilik Komisyonu’ndan Prof. Dr. Esra Can Doğan, “Su Kirliliği ve Alternatif Su Kaynakları”, Doç. Dr. Canan Cimşit, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri” ve Dr. Aynur Yaşar, “Küresel Isınma ve Ekosistem Üzerine Etkileri” konularını kapsayan eğitimler verir.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı’ndan AÇIKLAMALAR

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, etkinlikte yer almanın sadece bir görev değil, aynı zamanda sorumluluğun yerine getirilmesi olduğunu ifade ediyor. Sürdürülebilirliğin yalnızca akademik bir kavram ya da çevreci bir yaklaşım olmadığına vurgu yaparak, “Sürdürülebilirlik yaşadığımız dünyanın geleceğini belirleyen temeli bir yaşam biçimidir. Sizler, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri ve liderlerisiniz. Bugün çevreyi korumayı öğrenen bir çocuk, yarın dünyayı değiştirebilecek bir birey olabilir. İşte bu yüzden, küçük yaşlarda kazanacağınız çevre bilinci hem kendi hayatınızı hem de içinde yaşadığınız dünyayı şekillendirecek kadar değerlidir.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Darıca’da PROTOKOL ŞEHİT ANNELERİYLE BULUŞTU

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, protokol Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesinin düzenlediği etkinlikte, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geliyor. Darıca sahilindeki Cevher Dudayev Parkı’ndaki Anneler Günü özel etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ebediyete intikal eden şehit ve gazileri ile anne ve babalarını rahmetle andıklarını belirtiyor.

KATILIMCILAR VE DESTEKLEYENLER

Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesi Başkanı Salih Türk ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi anneleri ve yakınları katılıyor.