Kocaeli Valiliği, Orman Yangını İçin Açıklama

Kocaeli Valiliği’nden Orman Yangını Açıklaması

Kocaeli Valiliği, şu an itibarıyla ekiplerin yangın söndürme faaliyetlerine devam ettiği orman yangını hakkında bilgi verdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İzmit ilçemiz Yenidoğan Mahallesinde orman yangını meydana gelmiş olup havadan ve karadan olmak üzere söndürme çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangının kontrol altına alınması için özverili bir şekilde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Ekipler hem karada hem de havadan yoğun bir mücadele içerisinde. Yangının daha fazla büyümesini önlemek amacıyla gerekli tüm önlemler alınıyor. Bu süreçte, bölgedeki halkın da uyarılara dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

