Kocaeli Valiliği, Trafik Yasağı Açıkladı

KURBAN BAYRAMI TRAFİK YASAĞI DUYURULDU

Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde beklenen araç trafiğini azaltmak için kamyon, çekici ve tanker türü araçlara geçici olarak trafik yasağı getirdi. Valilik, bayram süresince yollardaki yoğunluğu en aza indirip, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla bu kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’dan, 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’a kadar belirli güzergahlarda söz konusu araçların seyrine izin verilmeyecek.

Ankara yönüne doğru olan Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına, Kuzey Marmara (O7) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına, D-100 Karayolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına, D-130 Karayolu Yalova-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar ve İzmir yönüne doğru O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu Yalova il sınırına kadar bu tür araçlara yasaklama getirildi.

Yasağa rağmen, bazı taşımalara istisnalar uygulanıyor. Yaş sebze-meyve, süt ürünleri, et ve et ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su, canlı ve kesme çiçek, hayvan yemi, posta-süreli yayınlar ile akaryakıt ürünleri taşıyan araçlar bu durumdan muaf tutuluyor. Bu tür ürünleri taşımakta olan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki yolları kullanmaları ve zorunlu hallerde en kısa sürede ana arterlerden geçiş yapmalarına izin veriliyor.