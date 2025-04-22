Kocaeli Valisi 23 Nisan’ı Kutladı

KOCAELİ VALİSİ’NDEN 23 NİSAN MESAJI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aktaş, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sırasında birlik ve beraberlikten ödün vermeden, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak idaresini eline aldığını vurguladı.

ÇOCUKLARA VERİLEN DEĞERİN ANLAMIDIR

Aktaş, 23 Nisan’ın, ülkenin her alanda gelişimini sağlayacak ve milli egemenlik anlayışını sonsuza kadar yaşatacak çocuklara verilen değerin göstergesi olduğunu ifade etti. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Çocuklarımızdan beklentimiz, tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere ve gelişmelere açık kuşaklar olarak yetişmelerini görmektir. Bu bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır.” sözleriyle, çocukların gelecekteki önemine dikkat çekti.