Kocaeli Valisi Aktaş, Yangını Kontrol Altına Aldıklarını Açıkladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangın, suludere Mahallesi’nde dün 13.00 sıralarında otluk alanda başladı ve kısa süre içinde ormana yayıldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın için Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma dernekleri çalışmalara katılıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının ikinci gününde 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter ve 6 uçak sahada yer alıyor. İki ambulans ve 4 UMKE aracı da iletişimin devamlılığını sağlamak amacıyla bölgedeki çalışmalara destek veriyor. Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin önemli ölçüde azaldığı, müdahalelerin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, dün tedbir amaçlı tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ AKTAŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Yangından etkilenen Akçat Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Yangının yoğun olarak bağ evlerini etkilediğini ve 12 yapının zarar gördüğünü belirtti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dün öğle saatlerinde çıkan yangın ormana sirayet etti. Başladığı andan itibaren yapılan mücadele ile yangının enerjisi düşürüldü” dedi. Aktaş, yangının tam kontrol altında olmadığına ancak büyük ölçüde kontrol altına alındığına dikkat çekti.

Aktaş, rüzgardan kaynaklı bazı alev ve tütmelerin devam ettiğini, bu bölgelere de müdahalelerin sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mobil haberleşme sistemleri ve mobil mutfaklar kurulduğunu, 3 köyün boşaltıldığını ve akşam saatlerine kadar bu durumun devam edeceğini aktardı. Yangının zararlarıyla ilgili olarak ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüklerini de ekledi.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Vali Aktaş, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, günlük hayatlarında tedbirli davranmaları gerektiğine dikkat çekti. Ormanlık alanlarda yasakların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Aktaş, “Rüzgarlı havalarda bu konularda çok hassas davranmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yangın söndürme çalışmalarında yer alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.