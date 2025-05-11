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Kocaeli Valisi Hemşireleri Teşvik Etti

KOCAELİ VALİSİ HEMŞİRELERE DESTEĞİNİ VURGULADI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “12 Mayıs Hemşireler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında hemşirelerin bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık anında iyileştirme hizmeti sunan sağlık ekibinin en kritik halkalarından biri olduğunu vurguladı.

HEMŞİRELERİN KUTSAL GÖREVİNE DİKKAT ÇEKTİ

Hemşirelerin üstlendikleri sorumluluk bilinciyle kutsal bir mesleği icra ettiklerini ifade eden Aktaş, “Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin rol oynayan ve mesleklerini büyük fedakarlıkla yerine getiren, ‘önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli, kutsal bir görevi ifa eden hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüye ve takdire şayandır.” dedi. Aktaş, mesajının devamında tüm hemşirelerin “12 Mayıs Hemşireler Günü”nü kutlayarak, görevlerinde üstün başarılar diledi ve hemşireler ile aileleri başta olmak üzere, tüm halk için sağlık ve esenlik dolu günler temenni etti.

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