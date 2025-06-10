Kocaeli Valisi Türk Kızılayı’nı Kutladı

TÜRK KIZILAYI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılayı’nın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu mesajında, 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılayı’nın, “sınır tanımayan, insan ayrımı gözetmeyen” faaliyetleri ile uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarı ile ön plana çıktığını belirtti. Aktaş, Kızılay’ın Türk milletinin gönlünde önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

TÜRK KIZILAYI’NIN DESTEĞİ

Mesajında Aktaş, “Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en zor zamanlarda insanların barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan Türk Kızılayı, kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenmiştir.” dedi. Türk Kızılayı’nın her afette ve her olayda yardıma koşanlardan biri olduğunu vurguladı. Aktaş, gönüllü olarak hizmet verenlere, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyenlere de bu vesileyle bir kez daha şükranlarını sundu.