Kocaeli’yi, Dünya Bankası’nın Desteğiyle Güçlendirdik

BAKAN KURUM’DAN SALDIRILARA YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘597 Bağımsız Bölüm Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni’ programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Bugün milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları, bırakın millete hizmet etmeyi, millete parmak sallayanları görmektedir. İnanın bugün size teslim ettiğimiz bu yuvaların, bu projelerin karşısında bile duranlar, engellemeye çalışanlar oldu” dedi. Programda, Bakan Kurum’un yanı sıra TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ve diğer siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN İHTİYAÇ

Kocaeli’nde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük çevre projelerinden biri. Denizden çıkan 10 binlerce kamyon dip çamurunu, tarama faaliyetleriyle temizledik. Artık denizde daha önce görmediğimiz canlıları görebiliyoruz. Biz temizlemekle kalmıyoruz, yeniden kirlenmemesi için kalıcı çözümler de üretiyoruz. Bu bağlamda bölgedeki atıksu arıtma tesisi sayısını 23’e çıkardık ve Kocaeli’nin tüm atık suyu arıtılıyor, yüzde 72’si de ileri biyolojik ve biyolojik arıtma ile işleniyor” diye belirtti.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara da değinerek, “Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde adeta küçük bir ülke inşa ediyoruz. 500 bin konut yıkıldı; ağır hasar gördü. Tam 201 bin konutun teslimini gerçekleştirdik. Depremin üzerinden 2 yıl geçmedi ve bu zaman diliminde bir taraftan çadır ve konteyner kentlerini kurarken, diğer taraftan da 180 bin konutun temellerini attık. 2 yıl bitmeden 201 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim ettik. Bu işler güç, irade ve liderlik ister. Ülkemiz, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu başarıyı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DESTEKLER

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Bakan Kurum, “Hiçbir bölgede dönüşüme girmemiş sağlıksız bina kalmamalı. Ülke genelinde 3.7 milyon yeni yuva inşa edildi ve Kocaeli’nde 37 bin bağımsız bölüm ile 30 farklı alanda projelerimizi sürdürüyoruz” dedi. Kocaeli’nin iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olmasının hedeflendiğinin altını çizen Kurum, “Kocaeli’yi, Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız, uzlaşma ofislerinde görüşerek 2,5 milyon TL’ye kadar finans desteği alabilecek; bu desteği 180 ay vadeli, düşük faiz oranları ile kullanabilecek” dedi.

PROJELERE ENGEL OLANLAR

Bakan Kurum, “Bu vatana hizmet iddiasında olanların doğru projelerle ortaya çıkması gerekir. Millete söz verip oy alanların mazereti olamaz. Bugün milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları görüyor. Bu projelerin karşısında bile duranlar, engellemeye çalışanlar oldu. Kentsel dönüşüm dediğimizde, dönüşüme yanaşmayanlar ortaya çıkıyor. ‘Çevrecilik’ deyince, Körfez’i temizleyeceğiz dediğimizde de eleştiriler yükseliyor” dedi.

MÜSİLAJ ARAŞTIRMALARI

Müsilaj ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, “Bilim kurulumuz ile kapsamlı bir müsilaj araştırma seferi tamamladık ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Eylem planına imza atıp millete söz veren belediyeleri de uyarmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Bakan Kurum, “Tüm belediyelerimizi Marmara’nın kurtulmasına yönelik sorumluluğa davet ediyorum. Söz verdiğiniz biyolojik arıtma tesislerini yapın, var olan tesislerinizi de yükseltin. Biz, Marmara Denizi’ne kirli suyun girmemesi için gerekli kararları uygulayacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Program, Körfez Barbaros Mahallesi’ndeki 494 konut ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi’ndeki 103 konutun hak sahiplerinin anahtarlarını Bakan Kurum ve diğer katılımcılardan almasıyla sona erdi.