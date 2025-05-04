Kocaelispor, 11 Mayıs’ta Kutlama Yapacak

Kocaelispor’un Şampiyonluğu Kutlaması

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in şampiyonluğunu 11 Mayıs tarihinde Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçla taçlandıracak. Bu karşılaşmanın ardından takım, şampiyonluğunu kutlayarak kupasını kaldıracak.

MAÇ VE KUTLAMA PROGRAMI BELİRLENDİ

Kocaelispor, sezon bitmeden 3 hafta önce şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak maçın ardından saat 19.00’da kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Taraftarlar, bu özel günü takımın başarısını birlikte kutlayarak yaşayacak.

BİLET FİYATLARI DUYURULDU

Kocaelispor Kulübü, maç ve şampiyonluk kutlaması için bilet fiyatlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Belirlenen fiyatlar şöyle: Numarası Alt VIP 441 TL, Numaralı Üst VIP 241 TL, Doğu Maraton Alt 189 TL, Doğu Maraton Üst 89 TL, Güney ve Kuzey kale arkalarının alt blokları 66 TL, üst bloklar ise 41 TL olacak. Biletler yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarında ünlü sanatçılar performans sergileyecek. Kutlama etkinliğine katılacak ünlü isimler arasında yer alan Demet Akalın, her maçta tribünleri coşturan ‘Tiryakinim’ isimli şarkısıyla Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal, Mary Jane ve MC Ersin sahne alacak. Taraftarlar, bu renkli etkinlikte Kocaelispor’un başarılarını birlikte kutlayacak.