Kocaelispor, 16 Yıl Sonra Süper Lig’e Yükseldi

KOCAELİSPOR, SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

Kocaelispor, Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi. İzmit’teki Kent Meydanı’nda toplanan taraftarlar, takımlarının Süper Lig’e çıkışını büyük bir coşkuyla kutladı. 1’inci Lig’in 35’inci hafta maçında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda 66’ncı dakikada Jefferson’un attığı golle Fatih Karagümrük’ü 1-0 yendi. 69 puanla sıralamada liderliğini sürdüren Kocaelispor, bu sonucun ardından ligin bitimine 4 maç kala Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. En son 2008-2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, tam 16 yıl sonra yeniden bu ligde yer alıyor.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KUTLADI

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkması, kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Binlerce taraftar, İzmit’teki Kent Meydanı’nda toplanarak takımının bu başarısını kutladı. Yeşil-siyahlı ekip taraftarları meşaleler yakıp marşlara eşlik etti.

FUTBOLCULAR YÜKSELMENİN SEVİNCİNİ YAŞADI

Kocaelispor futbolcuları, 1’inci Lig’in 35’inci haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacakları İstanbul’daki otelde Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Körfez ekibi, sosyal medya hesabından, “Sakarya’dan gelen güzel haberden sonra biz!” notuyla bu anları paylaştı. Futbolcuların neşeli anları, Kent Meydanı’ndaki taraftarlara uzaktan video bağlantısıyla led ekrandan aktarıldı.

RECEP DURUL’UN DUYGUSAL AÇIKLAMALARI

Kent Meydanı’na gelerek açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Telefonlar susmuyor, taraftarlarımız uyumuyor. İnanın 15 dakika ağladım. Çok şükürler olsun ki Allah bize bu günleri gösterdi. Hayırlı uğurlu olsun. Biz büyük bir camiayız, depremler yaşadık, büyük yıkımlar yaşadık. Amatör kümeye kadar düştük. BAL Ligi’nde 2 sene mücadele ettik. Öyleyken bile taraftarımız yağmur çamur dinlemeden Kocaelispor dedi. Her yerde Kocaelispor’u destekledi. Bu acılardan çıkarak büyük emekler verdik” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ’NİN TEŞEKKÜRÜ

Kocaelispor forması giyen Gökhan Değirmenci, Kent Meydanı’ndaki taraftara uzaktan bağlantıyla seslendi. Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu aktaran Değirmenci, “Bir üst lige çıkacağız ama Kocaelispor’u tatmin edecek bir şey değil. Çok şükür ki bunu hep beraber başardık. Önce siz başardınız, 16 yıl büyük acılar çektiniz, büyük fedakarlıklar yaptınız. En çok siz hak ettiniz, en çok biz hak ettik, şampiyon olduk” şeklinde konuştu.

TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, taraftarlara uzaktan video bağlantısıyla seslenerek, “16 yıl sonra bu mutlulukta pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Yarın bir maçımız var, hayırlısıyla en güzel şekilde oynayıp akşam gelip sizlerle kucaklaşmak istiyorum” dedi.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU

Kutlamalara katılan bir taraftar ise, “Amatörden beri maçlara gidiyorum. Bu takım 16 yıldır çabalıyordu, sonunda da başardı” dedi. Başka bir taraftar ise, “Dün doğum günümdü, 17 yaşıma girdim. Kocaelispor’un bana verdiği en büyük doğum günü hediyesi bu oldu. Söyleyecek fazla bir şey yok, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Yarın inşallah kupayı müzeye koyuyoruz” diye belirtti.

Kocaeli Valisi’nden TEBRİK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Süper Lig’e çıkmayı garantilemek büyük bir başarı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı, futbolcularımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi, kulüp başkanını bu yolda destek veren tüm Kocaelilileri, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ı ve kulübümüze destek veren basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. İnşallah Süper Lig’te de çok güzel başarılara imza atacağız” ifadesini kullandı.