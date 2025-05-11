Kocaelispor 4-1 İle Kazandı

MATCH RESULT AND COACH STATEMENTS

İlk Lig’in 38’inci haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrasında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, “Ligin son maçı. Kocaelispor şampiyonluğunu garantilemiş; hiçbir iddiası olmayan bir maç. Bizim açımızdan sevindirici olan sakatlık, kaza, bela, herhangi bir şey olmadan maçı bitirdik” dedi. Yıldırım, Kocaeli’nin Süper Lig’e çıkmasından duyduğu mutluluğu vurgulayarak, “Çünkü Kocaeli taraftarıyla, takımıyla Süper Lig’e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Kocaelispor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum” sözlerini ekledi.

PLANNING FOR NEXT SEASON

Yıldırım, 1’inci Lig’in bu sezon tarihin en rekabetçi dönemlerinden biri olduğunu ifade etti. “Bu sene 1’inci Lig çok çekişmeli geçti. Son 7 hafta takım olarak ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki yıl 1’inci Lig yine çekişmeli geçecek; yukarıdan Süper Lig’den gelecek takımlar olacak, aşağıdan şampiyon olan takımlar çıkacak. Biz de kulüp olarak önümüzdeki yılın yapılanmasına yarından itibaren inşallah başlayacağız” dedi. “Yarın biz de Kocaelispor gibi inşallah seneye başarılı bir sezon geçiririz” diyerek sözlerine son verdi.

ISMET TAŞDEMİR: WE REACHED A HAPPY ENDING

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezonu değerlendirdi. “Sonrasında dahil olduğunuz bir serüvende ben, ekip arkadaşlarımla beraber mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Taşdemir, “Dolayısıyla kolay gibi görünen aslında zor bir sezonu mutlu bir şekilde geride bıraktık. En çok sevindiğim şey Süper Lig’i hak eden Kocaelispor camiasının tekrar Süper Lig’de olmasıydı” diye belirtti. Zorlukların da yaşandığını vurgulayarak, “Kendi içimizde bu zorlukları tolere ettik ve çok şükür ki mutlu sona ulaştık” ifadelerini kullandı. Taşdemir, şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncularına teşekkür ederek, “Gerçekten ortaya çok önemli bir karakter koydular” dedi. Bu mücadele neticesinde Kocaelispor’un Süper Lig’de yer almasının önemini vurgulayarak, “Bunu başaran bir ekibin içinde olduğum için gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.