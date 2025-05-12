Kocaelispor, 72 Puanla Lider Tamamladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’İ Şampiyon Tamamlayarak Süper Lig’e Yükseldi

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de 72 puanla sezonu lider tamamlama başarısı gösterdi. Bu başarı, yeşil-siyahlı ekibi 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselten bir başarı oldu. Takım, sezon boyunca oynadığı 38 maçta 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 68 gol atarak rakip kaleleri sarsan Kocaelispor, 41 golle de kalesinde yalnızca 41 gol gördü ve 27 averaj elde etti.

Kocaelispor’dan Evde ve Deplasmanda Etkili Performans

Kocaelispor, ortalama 12 bin taraftar önünde oynadı ve iç saha performansında 12 galibiyet ile 4 beraberlik alarak 40 puan topladı. Ev sahibi olduğu maçlarda, İstanbulspor’dan sonra en etkili ikinci takım olarak dikkat çekti. Deplasmanda da aynı başarıyı sürdüren ekip, 19 maçtan 9’unu kazanarak 32 puan topladı. Oğulcan Çağlayan, 21 golle ligdeki en golcü oyunculardan biri oldu ve Fatih Karagümrük’ten Wesley ile krallık paylaştı.

Kocaelispor’un Disiplin Sayısı ve Penaltı Performansı

Sezon boyunca toplamda 83 kart gören Kocaelispor, 78 sarı ve 5 kırmızı kart aldı. Özellikle ligin ilk yarısında 37 sarı ve 4 kırmızı ile dikkat çekerken, ikinci yarıda bu rakamlar 41 sarı ve 1 kırmızı olarak gerçekleşti. Takım, 7 penaltı kazanıp bunların 4’ünü gole çevirdi. Penaltı atışlarında en fazla skor üreten oyuncu Oğulcan Çağlayan oldu.

En Çok Forma Giyen Oyuncular

Kocaelispor’un bu sezondaki en fazla sahada kalan ismi kaptan kaleci Gökhan Değirmenci oldu. 2 bin 974 dakika forma giyen Gökhan’ı 2 bin 951 dakikayla Ahmet Oğuz ve 2 bin 811 dakikayla Ryan Mendes takip etti. Pedrinho, 2 bin 741 dakika oyunda kalırken, diğer önemli isimlerden Appindangoye 2 bin 712 dakika ve golcü Oğulcan Çağlayan ise 2 bin 557 dakika sahada kaldı.