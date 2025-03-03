Kocaelispor’a Karşı Maç Dengede Tamamlandı

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

İstanbulspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, deplasmanda Kocaelispor ile oynadıkları ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, “Kocaelispor bu ligin üstünde bir takım. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Sahada harika bir futbol vardı. Dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu. Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında lider konumundaki Kocaelispor ile oynanan maçta, İstanbulspor önemli bir puan aldı.

LİG SEVİYESİ ÜZERİNDE BİR MAÇ

Korkmaz, maçın genelinde dengeli bir oyun sergilendiğini düşündüğünü belirterek, “Lig seviyesinin üzerinde bir maç oldu. Bence Kocaelispor ilk 2’de olmayı garantiledi. Diğer takımlar bunu bilerek yarışıyor. Kocaelispor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi. İkinci yarıda oyunun kendileri için olumlu geçtiğini söyleyen Korkmaz, “İlk yarı aslında iyi başlayamadık. Penaltıya kadar çok pozisyonda olmadı. Dengeli bir maçtı” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI DEĞİŞİMİ

İkinci yarıda oyun akışının kendileri adına değiştiğini ve bu süreçte Kocaelispor’un yarı sahasında daha fazla vakit geçirdiklerini aktaran Korkmaz, “Kocaelispor zaten çok kaliteli bir takım. Bence bu lig için fazla bir takım” dedi. Korkmaz ayrıca, Gökhan ile ilgili de konuşarak, “Gökhan çok sevdiğim bir kardeşim. Kalbi kırılmış, bana bir tepki gösterdi golden sonra. Ancak maçtan sonra konuştuk. Ona da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi. Korkmaz, attıkları golün başında faul olmadığını düşündüğünü de ekleyerek, Kocaelispor’un gergin olmaması gerektiğini vurguladı ve “Bugün çok güzel bir maç oldu. Sahada çok güzel futbol izledik” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Futboldaki güzel anlara odaklanmanın önemine vurgu yapan Korkmaz, “Gerginliklerden uzak durmalıyız” diyerek açıklamalarını tamamladı.