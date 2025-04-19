Kocaelispor’a Süper Lig’de başarılar!

CUMHURBAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, 16 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig’e geri dönen Kocaelispor’u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi. Ayrıca, “Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadesini ekledi.

Kocaelispor’UN BAŞARISI

Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi, spor camiasında büyük bir sevinç yarattı. Uzun bir bekleyişin ardından elde edilen bu başarı, Kocaeli halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Süper Lig’e dönüş, şehirdeki futbolseverler için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu gelişme, yerel futbolun geleceği açısından büyük bir fırsat sunuyor.