Kocaelispor, Aaron Appindangoye ile ayrıldı

Kocaelispor, kadro düzenlemesi çerçevesinde Aaron Appindangoye ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği istikrarlı performansla takımın şampiyonluk kazanmasına katkı sağlayan defans oyuncusu Appindangoye ile yapılan anlaşma sonucunda yollar ayrıldı.

YOL AYRIMI AÇIKLAMASI

Kocaelispor, bu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Aaron Appindangoye’nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye’ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz” şeklinde ifade etti.

YENİ TRANSFER GÜNDEMİ

Aaron Appindangoye, kariyeri boyunca 2019-2024 yılları arasında Sivasspor forması giymişti. Şu anda kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı ve önümüzdeki hafta imza atacağı belirtiliyor.