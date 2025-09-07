Haberler

Kocaelispor, Aaron Appindangoye ile ayrıldı

Kocaelispor, kadro düzenlemesi çerçevesinde Aaron Appindangoye ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği istikrarlı performansla takımın şampiyonluk kazanmasına katkı sağlayan defans oyuncusu Appindangoye ile yapılan anlaşma sonucunda yollar ayrıldı.

YOL AYRIMI AÇIKLAMASI

Kocaelispor, bu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Aaron Appindangoye’nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye’ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz” şeklinde ifade etti.

YENİ TRANSFER GÜNDEMİ

Aaron Appindangoye, kariyeri boyunca 2019-2024 yılları arasında Sivasspor forması giymişti. Şu anda kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı ve önümüzdeki hafta imza atacağı belirtiliyor.

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

