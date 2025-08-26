Kocaelispor, Aboubakar’ı transfer etmek istiyor

KADRO GÜÇLENDİRME PLANI

Süper Lig takımlarından Kocaelispor, takımını güçlendirmek adına Vincent Aboubakar’ı gündemine aldı. Ancak bu transferde en büyük sorun, Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi oluyor. Kocaelispor yönetiminin oyuncuyla yapılan görüşmeleri sürdürdüğü, fakat Aboubakar’ın istediği rakamın kulübün bütçesini zorluyor. Görüşmelerin nasıl bir sonuç elde edeceği merakla takip ediliyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması altında 28 maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 8 gol ve 2 asistle önemli bir performans göstermişti. Kocaelispor’un bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katıp katamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.