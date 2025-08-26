Haberler

Kocaelispor, Aboubakar’ı transfer etmek istiyor

KADRO GÜÇLENDİRME PLANI

Süper Lig takımlarından Kocaelispor, takımını güçlendirmek adına Vincent Aboubakar’ı gündemine aldı. Ancak bu transferde en büyük sorun, Kamerunlu golcünün yüksek maaş beklentisi oluyor. Kocaelispor yönetiminin oyuncuyla yapılan görüşmeleri sürdürdüğü, fakat Aboubakar’ın istediği rakamın kulübün bütçesini zorluyor. Görüşmelerin nasıl bir sonuç elde edeceği merakla takip ediliyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hatayspor forması altında 28 maça çıkan Aboubakar, bu mücadelelerde 8 gol ve 2 asistle önemli bir performans göstermişti. Kocaelispor’un bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katıp katamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

