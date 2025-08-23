Kocaelispor, Aboubakar’ı Transfer İçin Harekete Geçti

KOCAELİSPOR VİNCE ABOUBAKAR İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor, boşta olan Vincent Aboubakar’ı kadrosuna alma çabalarına yöneldi. Africafoot’un aktardığına göre Kocaelispor, geçtiğimiz sezondan beri ısrarla almak istediği 33 yaşındaki golcü oyuncu Vincent Aboubakar ile yeniden müzakerelere başladı. Haberde, transfer sürecinde Aboubakar’ın maaş beklentisinin büyük bir engel oluşturduğu ifade ediliyor, ancak Kocaelispor’un yapılan görüşmeler nedeniyle transferi tamamlama arzusunda olduğu vurgulandı. Transferin kısa bir süre içinde sonuçlanacağı belirtildi.

ABOUBAKAR’IN SON DURAĞI HATAYSPOR

Şu an serbest statüde bulunan Aboubakar, en son Süper Lig’de küme düşen Atakaş Hatayspor’da forma giymişti. Geçen sezon boyunca 28 maçta mücadele eden Aboubakar, takıma 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.