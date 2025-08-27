Gündem

Kocaelispor, Ahmed Kutucu’yu transfer edecek

kocaelispor-ahmed-kutucu-yu-transfer-edecek

AYRILIK GÜNDEMDE

Galatasaray’da 25 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Beklentileri karşılayamayan futbolcunun kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmed Kutucu için yeni bir talip ortaya çıktı.

KOCALISPOR İLGİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmede 25 yaşındaki golcünün elden çıkarılması gerektiğine dair raporunu sundu. Bu raporun ardından Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor’un Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray’daki geleceği belirsiz olan Kutucu’nun yeni sezonda başka bir takımda oynaması olabiliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Google, Gmail Kullanıcılarına Saldırı Uyarısı Yaptı

Salesforce bulut platformunda önemli bir veri ihlali gerçekleştiği açıklandı. Güvenlik endişeleri gündeme geldi.
Manşet

İPhone 17’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

iPhone 17'nin lansmanı 9 Eylül'de gerçekleştirilecek. Türkiye'de ise telefonun satışları sonbaharda başlayacak. Yeni modelin özellikleri duyurulmak üzere.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.