Kocaelispor, Ahmed Kutucu’yu transfer edecek

AYRILIK GÜNDEMDE

Galatasaray’da 25 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Beklentileri karşılayamayan futbolcunun kulüpten ayrılacağı konuşuluyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmed Kutucu için yeni bir talip ortaya çıktı.

KOCALISPOR İLGİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmede 25 yaşındaki golcünün elden çıkarılması gerektiğine dair raporunu sundu. Bu raporun ardından Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor’un Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray’daki geleceği belirsiz olan Kutucu’nun yeni sezonda başka bir takımda oynaması olabiliyor.