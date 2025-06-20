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Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic ile Anlaştı

KOCAELİSPOR’UN YENİ TRANSFERİ ALEXANDAR JOVANOVIC

Kocaelispor, Süper Lig’deki yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken, kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor, Jovanovic ile prensipte anlaştığını ve kulübü Partizan ile bonservis konusundaki sorunların çözüldüğünü duyurmuştu.

SAĞLIK KONTROLÜ TAMAMLANDI

Kocaelispor, sağlık kontrolü için Jovanovic’i kente davet etti ve bugün 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kocaelispor Kulübü, yapılan transferle ilgili olarak “Camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” açıklamasını yaptı.

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