Kocaelispor Altınordu’ya İlgili Gençler

KOCAELİSPOR’UN GENÇ YETENEKLER İÇİN İLGİSİ

2’nci Lig takımlarından Altınordu’da futbol oynayan iki milli genç oyuncuya Süper Lig temsilcisi Kocaelispor’un talip olduğu öne sürüldü. Kocaelispor’un taraftarları, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yeşil-siyahlıların yeni sezon öncesi, Altınordu’nun kalecisi Serhat Öztaşdelen ve orta saha oyuncusu Sami Satılmış ile ilgili ciddi bir ilgisi olduğunu iddia etti.

SERHAT İÇİN TALEP EDİLEN BONSERVİS BEDELİ

İzmir kulübünün U20 Milli Takımı formasını giyen kaleci Serhat için 500 bin Euro’luk bir bonservis bedeli ve gelecek satıştan pay istediği belirtildi. Ayrıca 20 yaşındaki Sami’nin, Kocaelispor’un yanı sıra çeşitli Süper Lig kulüplerinin transfer listesinde de bulunduğu kaydedildi. Kocaelispor’un Altınordu ile bu oyuncular için pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.