Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yendi

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü ile yaptığı karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazandı. Maçın başlama düdüğünden itibaren ev sahibi ekip, etkili bir oyun sergileyerek rakibini zor durumda bıraktı.

İLK YARININ GELİŞİMİ

Maçın 28. dakikasında, sol kanatta topla buluşan Mendes, ceza sahası içine girerek çaprazdan şut çekti ve top ağlara gitti. Bu gol Kocaelispor’un 1-0 öne geçmesini sağladı. İlerleyen dakikalarda, 30. dakikada sol kanattan gelişen atakta Mendes, topu ceza sahasına taşıyarak Oğulcan’a aktardı. Oğulcan Çağlayan, son dokunuşla topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.

33. dakikada, Kocaelispor’un atağında Mendes’in düşmesiyle penaltı itirazları yapıldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada Oğulcan Çağlayan, penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve skoru 3-0’a taşıdı. Ancak, 43. dakikada Ankara Keçiörengücü, kullandığı köşe atışında Oğuzhan ile bir gol buldu; fakat hakem initial olarak golü vermedi. VAR incelemesi sonucu golü geçerli saydı ve skor 3-1 oldu. İlk yarının sonlarında, 45+2. dakikada Mendes’in pasında Oğulcan, topu bir kez daha ağlara göndererek ilk yarıyı 4-1 tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GÖRÜNTÜLER

İkinci yarıda 64. dakikada, Ankara Keçiörengücü sol kanattan atak gerçekleştirdi ve Ali’nin çaprazdan vurduğu şutta Kocaelispor kalecisi Gökhan, gole izin vermedi. Maç boyunca Kocaelispor’un gösterdiği üstün oyun, takımın başarısında önemli rol oynadı.

TAKIM KADROLARI

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Mikdat Çil dk. 86), Appindangoye (Mesut Can Tunalı dk. 80), Onur Öztonga, Muharrem Cinan (Mustafa Ege Bilir dk. 80), Yusuf Cihat Çelik (Tarkan Serbest dk. 56), Furkan Gedik (Yunus Emre Gedik dk. 56), Samet Yalçın, Josip Vukovic, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan. Teknik Direktör: İsmet Taşdemir.

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzcan Çalışkan, Marcos Silva, Süleyman Luş, Oğuzhan Ayaydın (Emin Metehan Ataşsalar dk. 83), Alper Burak Duman, Hasan Ayaroğlu, Traore (Hamza Kılıç dk. 68), Ali Dere (Mustafa Fikret Yıkılmaz dk. 86), Dembele (Abdülkadir Çelik dk. 46). Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım.

Goller: Ryan Mendes (dk. 28), Oğulcan Çağlayan (dk. 30, 36 pen. ve 45+2) (Kocaelispor), Oğuzhan Ayaydın (dk. 43) (Ankara Keçiörengücü). Sarı kartlar: Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü).