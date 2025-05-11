Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Ankara Keçiörengücü, 1’inci Lig’in 38’inci haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maç, Kocaeli stadyumunda oynandı. Hakem Ömer Faruk Turtay, yardımcıları Muhammet Ali Doğan ve Hüseyin Kıvanç Durmaz ile birlikte karşılaşmayı yönetti. Kocaelispor’un kadrosunda Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Onur Öztonga, Muharrem Cinan, Vukovic, Samet Yalçın, Yusuf Cihat Çelik, Furkan Gedik, Mendes ve Oğulcan Çağlayan yer aldı.

KUPA YOLUNDA DEVAM

Görüşülen olaylar arasında, Kocaelispor’un early scoring ile maça hızlı başlaması yer aldı. 28’inci dakikada, Mendes’in açtığı skor ile Kocaelispor öne geçti. Ardından 30’uncu dakikada Oğulcan Çağlayan, Mendes’in pasını değerlendirerek skoru 2-0’a taşıdı. 36’ncı dakikada Kocaelispor, hakemin penaltı kararı vererek farkı artırdı. Oğulcan Çağlayan, kullandığı penaltıyı panenka vuruşuyla kaleye gönderdi ve durumu 3-0 yaptı. İlk yarıda Oğuzhan Ayaydın, Kocaelispor’a yanıt verse de VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi.

45+3’üncü dakikada Kocaelispor’dan Mendes, Oğulcan Çağlayan’ı golle buluşturarak skoru 4-1’e getirdi. İlk yarının sonunda Kocaelispor’un üstünlüğü 4-1 olarak belirlendi. İkinci yarıya geçildiğinde Ankara Keçiörengücü, oyunu düzeltmek adına ataklar yapsa da Kocaelispor’un kaydettiği bu avantaj, karşılaşmanın sonucunu belirledi. 64’üncü dakikada Ali Dere’nin şutu kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı. Ardından Abdülkadir Çelik’in kafa vuruşu da yine kaleci Gökhan’ın elinde kaldı. Kocaelispor, maçı bu skorla tamamlayarak 4-1’lik bir zafer elde etti.