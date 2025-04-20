Kocaelispor Başkan Durul, “Yıldız değil, kaliteli kadro kuracağız” dedi

Kocaelispor’un Süper Lig Yükselişi ve Başkanın Açıklamaları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’e yükseldikten sonra Başkan Recep Durul, “Dün Bolu yenmeseydi, bugün olurduk. Yarım gün fark etti” şeklinde konuştu. Taraftarlarına da hitap eden Durul, “Sabırlı olun. Süper Lig’de Kocaelispor’a yakışır kaliteli ve ruhumuzu taşıyan kadro kuracağız fakat hepsi yıldız oyuncu olmayacak” dedi. Trendyol 1. Lig’de sezonun sona ermesine 3 hafta kala Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşayan Kocaelispor’un maç öncesinde Durul, muhabirin sorularını yanıtladı. Şampiyonluğun ilk anlarını evinde gözyaşları ile geçirdiğini ifade eden Başkan, gelecek sezon hakkında da düşüncelerini paylaştı.

Şampiyonluk Sevinci ve Gelecek Planları

Durul, “Tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. 16 yıldır özlemle beklediğimiz bir şampiyonluk. Bunun için son derece mutluyuz. Taraftarımız şu anda sevincini yaşıyor, tadını çıkarıyor. Bu akşam da kutlamalar devam edecek. Ligin başında şampiyon olacağımızı söylemiştim ve o kupayı buraya getireceğimizi vurgulamıştım. İyi bir kadro kurduk ve süreç güzel ilerledi. Yarı yolda bir değişim yaşandı ve daha güçlü olduk. Şükürler olsun, şimdi Süper Lig’deyiz” diye belirtti.

Kocaelispor’un Süper Lig Vizyonu

Kesinlikle asansör takım olmayı istemediklerinin altını çizen Durul, taraftarlarından sabırlı olmalarını istedi. “Süper Lig’de asansör olma endişesi taşımamalıyız. Sezon başında benim ya da ekibimin eleştirildiği anlar oldu. Ancak o zaman söylediklerimizi bugün görüyoruz. Sabırlı olalım, birkaç gün eğleniyoruz ve sonra Süper Lig için gerekli çalışmalara başlayacağız. Süper Lig’in rekabetçi iklimine uygun, mücadeleci ve sağlam bir kadro oluşturacağız. Bu kadronun tamamen yıldızlardan oluşmasını beklemiyoruz; koşan, savunan ve Kocaelispor ruhunu taşıyan bir takım kuracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Boluspor Maçından Sonra Yaşananlar

Boluspor galibiyetinin önemine değinen Durul, “Elde edilen galibiyeti beklerken diğer maçların sonuçlarını tahmin etmek zordu. Ancak son anlarda Boluspor’un galibiyeti ile şampiyon olduk. Eğer o galibiyet olmasaydı, belki bugünkü maçla şampiyonluğumuzu elde edecektik. Yarım gün farkla bu noktadayız. Şu an eleştiri yapacak bir durum yok. Süper Lig’de herkes Kocaelispor’un hakkını verecek kadroyu görecek” yanıtını verdi.

Şampiyonluk Anı ve Duyguları

Boluspor-Fatih Karagümrük maçı sonrası büyük bir sevinç yaşadığını belirten Başkan Durul, bu duygusunu ilk olarak eşiyle paylaştığını açıkladı. “Boluspor’un golünden sonra inanılmaz bir sevinç hissettim. Son 20 dakika geçmek bilmedi. Maç sona erdiğinde mutluluğumdan yarım saat ağladım. Kendime geldiğimde bu güzel anı eşimle paylaştım. Tüm sezonun üzerindeki stresim bu anla boşalmış oldu. Şu anda şehirde herkes mutlu. 16 yıl aradan sonra gelen bu mutluluk bizi daha da motive edecektir” dedi.