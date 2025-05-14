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Kocaelispor, Batuhan Şen ile ayrıldı

AYRILIK AÇIKLAMASI

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldikten sonra bir ayrılık yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, Galatasaray’dan sezon başında kiralanan 26 yaşındaki kaleci Batuhan Ahmet Şen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

KİRALIK SÖZLEŞME SONA ERDİ

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen’in transferi esnasında Galatasaray AŞ ile imzalanmış olan satış sözleşmesi kapsamında kulübümüze bahşedilen satın alma opsiyonu ve futbolcumuz ile aramızda imzalanan sözleşme kapsamında kulübümüze bahşedilen uzatım opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiş olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki kiralık sözleşme 14 Mayıs itibarıyla karşılıklı sona erdirilmiştir. Batuhan Ahmet Şen’e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

PERFORMANS DETAYLARI

Bu sezon yeşil-siyahlı formayı giyen Batuhan Şen, 4 maçta takıma katkı sağladı ve kalesinde 11 gol gördü. Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.

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