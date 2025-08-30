Kocaelispor Beraberliği Olmaması Gereken Durumdu

GİSDOL’DAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Kayserispor’un teknik direktörü Markus Gisdol, Kocaelispor ile oynanan maçın ardından değerlendirlerde bulundu. 4. haftada Trendyol Süper Lig karşılaşmasında, Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Gisdol, maç sonrasında yapılan basın toplantısında önemli ifadelere yer verdi.

MAÇ ANALİZİ

Gisdol, “Bu oyunu bekliyorduk. Yoğunluk ve duygu anlamında beklediğimiz gibi maç oldu. Birinci yarının geçen her dakikası itibarıyla oyunu kontrol eden taraf olduk. Ama iki takım da ciddi anlamda gol oluşturacak fırsatlar bulamadı” dedi. Devre arasından sonra, her iki takımın da daha fazla zorladığını kaydeden Gisdol, “Normalde maçın sonlarına doğru gol atarsanız maçı kazanırsınız. Ama ne yazık ki rakibimiz beraberlik golünü attı. Bu bizim için olmaması gereken durumdu” şeklinde konuştu.

GELECEK VE UMUTLAR

Gisdol, karşılaştıkları sonuçtan ötürü zor bir durumla karşılaştıklarını belirtti. “Tabii ki günün sonunda sonuç bize zor geliyor ama buradan beraberlikle ayrılıyoruz. Milli takım arasında takımımıza yeni eklemeler olacak, umut ediyorum. Sonrasında lige yeniden başlayacağız” ifadelerini kullandı. Bu süreçte takımın gelişimi ve yeni eklemelerle ligdeki performansını artırma konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.