Kocaelispor, Botond Balogh’u Kiraladı

KOCAELİSPOR’UN YENİ TRANSFERİ

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig kadrosuna Macar savunma oyuncusu Botond Balogh’u kiralayarak güçlendiriyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, “Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.

BALOGH HAKKINDA BİLGİLER

23 yaşındaki Balogh, İtalya’nın Parma Calcio takımında son 5 sezondur mücadele ediyor. Geçen sezon boyunca 30 maçta forma giyen savunma oyuncusu, Kocaelispor’un savunma hattına katkı sağlayacak bir isim olarak dikkat çekiyor.