Kocaelispor, Botond Balogh’u Kiraladı

KOCAELİSPOR’UN YENİ TRANSFERİ

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig kadrosuna Macar savunma oyuncusu Botond Balogh’u kiralayarak güçlendiriyor. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, “Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.

BALOGH HAKKINDA BİLGİLER

23 yaşındaki Balogh, İtalya’nın Parma Calcio takımında son 5 sezondur mücadele ediyor. Geçen sezon boyunca 30 maçta forma giyen savunma oyuncusu, Kocaelispor’un savunma hattına katkı sağlayacak bir isim olarak dikkat çekiyor.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

