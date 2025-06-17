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Kocaelispor, Bruno Petkovic’i transfer etti

Kocaelispor GOLCÜ TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor, golcü transferinde önemli bir gelişme yaşadı. Kocaelispor, Dinamo Zagreb’ten ayrılan Hırvat forvet ile prensip anlaşmasına varıldığını resmi olarak duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petkovic’in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır” denildi.

BRUNO PETKOVIC ŞEHRE GELİYOR

Açıklamada, “Bruno Petkovic, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Cuma günü şehrimize gelecektir” ifadesi yer aldı. 30 yaşındaki futbolcunun, geçmiş dönemlerde Süper Lig’in dev takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından transfer edilmek istendiği fakat bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

DİNAMO ZAGREB’DE BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

1.93 boyundaki Petkovic, Dinamo Zagreb’de geride bıraktığımız sezon 26 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Hırvat ekibiyle toplamda 278 maç oynayan futbolcu, 88 gol atmayı başardı ve 41 asist gerçekleştirdi.

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