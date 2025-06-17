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Kocaelispor, Bruno Petkovic’le anlaştı

KOCAELİSPOR GOLCÜSÜNÜ BULDU

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor, yeni bir golcü ile anlaşma sağladı. Körfez ekibi, Hırvatistan Milli Takımı’nın deneyimli futbolcusu Bruno Petkovic ile prensip bir sözleşmeye varıldığını açıkladı.

PETKOVIC TAEKİPTE

Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından biri olan Kocaelispor, geçmişte önemli kulüplerde forma giymiş 30 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic ile bir anlaşma yaptı. Petkovic, Cuma günü Kocaeli’ye gelecek ve sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmazsa 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Birçok farklı kulüpte, NK Zagreb, Dragovoljac, Varesa, Reggina, Virtus Entella, Trapani ve Bologna gibi takımlarda oynamış olan Petkovic, 2018 yılında Dinamo Zagreb’e transfer olmuştu.

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