Kocaelispor, Can Keleş’i Kiraladı

KOCAELİSPOR, CAN KELEŞ’İ KİRALADI

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, kanat oyuncusu Can Keleş’i kiralık olarak kadrosuna ekliyor. Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Kulübümüz ile Beşiktaş AŞ arasında futbolcu Can Keleş’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.” ifadesini paylaştı.

CAN KELEŞ’İN GEÇMİŞİ

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa’da mücadele etti. Bu transfer, Kocaelispor’un yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Can Keleş, Kocaelispor formasıyla sahada kendini gösterme fırsatı bulacak.