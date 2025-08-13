Haberler

Kocaelispor, Can Keleş’i Kiraladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, kanat oyuncusu Can Keleş’i kiralık olarak kadrosuna ekliyor. Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Kulübümüz ile Beşiktaş AŞ arasında futbolcu Can Keleş’in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.” ifadesini paylaştı.

CAN KELEŞ’İN GEÇMİŞİ

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa’da mücadele etti. Bu transfer, Kocaelispor’un yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Can Keleş, Kocaelispor formasıyla sahada kendini gösterme fırsatı bulacak.

Kastamonu Valisi, Milli Tekvandocularla Buluştu

Kastamonu Valisi, uluslararası arenada başarılı olan milli tekvandocularla buluşarak, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.

