Kocaelispor’da 7 Maçlık Kritik Süreç

İSMET TAŞDEMİR MUTLU AMA DİKKATTE KALIYOR

Kocaelispor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Önemli bir eşikte kazandığımız için çok mutluyum. Ama daha oynanmamış 7 maçımız var” diye ifade etti. Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Taşdemir, “Çok güzel bir maç oldu, önemli bir günde denk geldi. Çok heyecanlıydım. Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturdu. Bu atmosferde oyuncularımız ilk 10-15 dakikada bocalasa da gol kendilerine getirdi. Golden sonra her saniye üzerine koyarak oynadılar. Kazanmamız önemli bir eşikte, önemli bir maçtı. Hem derbi olması hem de puan tablosu açısından kritik bir maçtı. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

OYUNDAN KOPMA ENDİŞESİ

İsmet Taşdemir, karşılaşmada hissettiği tek endişenin oyundan kopmak olduğunu belirterek basın mensuplarının sorularına şu şekilde yanıt verdi: “Tek çekindiğim nokta oyundan kopmaktı. Ama oyuncularımız bu duruma düşmeyip oyunda kaldılar. Sağlık ekibimiz de Caner ve Rivas’ı 2 haftada döndürdü. Mendes’i maça yetiştirdiler. Rivas’ın ufak tefek ağrıları vardı ama doktorun raporunda ciddi bir sorun olmadığını gördük. Ufak bir risk aldık. Rivas, Caner ve Mendes’i maça yetiştirdikleri için sağlık ekibimize teşekkür ediyorum.”

KAYIP OLARAK DEĞERLENDİRMİYOR

Üst üste maçlardan dolayı yeterince çalışamadıklarını ifade eden Taşdemir, “Pazar-Çarşamba-cumartesi fikstürleri olduğunda çalışma imkanı olmuyor. Bunun yanı sıra sakatlıklar ve cezalılar eklenince zorlanıyoruz. Herkesin kayıp gördüğü 5 beraberliği kazanılmış puan olarak değerlendiriyorum. Her maçımız pazartesiye denk geldi; kazanamasak da kaybetmemek prensibini uyguladık. Hepsini bir anlık deneyimledik. O 5 puanı kazandığımız puanlar olarak görüyorum. Yenilmeden gitmek, moral bozukluğu yaratmayacağı için bir avantajdır. Bizim takımımız gerçekten güçlü. Çok eksik yakalanmazsak, sakatlık sorunları ile yüzleşmezsek kalan 7 maçı kazanacak potansiyele sahibiz. Bunu kullanabilirsek ne ala” dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Son olarak, şehirde şampiyonluk havasının yaşanmasına rağmen sürecin tamamlanmadığını vurgulayan Taşdemir, “Oynanmamış 7 maç var. Her şey bitmiş değil. Malatya maçını çıkarsak da 6 önemli maçımız kalıyor. Bandırma da bunlardan biri. Son dönemde çıkış yakaladılar ve toparlandılar. Deneyimli bir takım, özellikle deneyimlerini iyi kullanabilen oyuncuları var. Hiçbir maç kolay değil. Avantajımız var ve ayaklarımızı yere sağlam basarak hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.