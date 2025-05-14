Kocaelispor’da Abidin Akyol Atandı

KOCAELİSPOR’DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Süper Lig’e 16 yıl sonra geri dönen Kocaelispor’da, Osman Çakır’ın istifası sonrası boş kalan teknik asbaşkanlık koltuğuna Abidin Akyol atanıyor. 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

TRANSFER KOMİTESİ AÇIKLANDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, transfer komitesinin yapısı da duyuruldu. Kulüp başkanı Recep Durul’un liderliğinde, yöneticiler Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol komitede görev alacak. Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde, “takımımızın Teknik Asbaşkanlık görevine Abidin Akyol getirilmiştir. Başkanımız Recep Durul, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol, Transfer Komitesini oluşturmaktadır” ifadesiyle yapılan atamalar kamuoyuna duyuruldu.