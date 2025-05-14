Haberler

Kocaelispor’da Abidin Akyol Atandı

KOCAELİSPOR’DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Süper Lig’e 16 yıl sonra geri dönen Kocaelispor’da, Osman Çakır’ın istifası sonrası boş kalan teknik asbaşkanlık koltuğuna Abidin Akyol atanıyor. 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

TRANSFER KOMİTESİ AÇIKLANDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, transfer komitesinin yapısı da duyuruldu. Kulüp başkanı Recep Durul’un liderliğinde, yöneticiler Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol komitede görev alacak. Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde, “takımımızın Teknik Asbaşkanlık görevine Abidin Akyol getirilmiştir. Başkanımız Recep Durul, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol, Transfer Komitesini oluşturmaktadır” ifadesiyle yapılan atamalar kamuoyuna duyuruldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ziraat Türkiye Kupası Finali Başladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray, mücadelede golsüz eşitlikle birbirine üstünlük kurmaya çalışıyor. Karşılaşma devam ediyor.
Haberler

Kuruluş Osman’da Bugün Yeni Bölüm Yok

Kuruluş Osman dizisinin 177. bölümü, diziyi izlemek isteyenler için HD kalitesinde araştırılmakta. Dizi, her Çarşamba ATV'de yayınlanarak Osman Bey'in hikayesini aktarmaktadır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.