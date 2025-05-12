Kocaelispor’da İsmet Taşdemir Ayrıldı

Kocaelispor Teknik Direktör Ayrılığı Resmi Hale Geldi

Bugün, Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da merakla beklenen teknik direktör ayrılığı resmi olarak gerçekleşti. Kulüp, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Taşdemir, dün oynanan maç sonrası basın toplantısında kupa töreninin ardından kulüple vedalaşacağını dile getirmişti.

İsmet Taşdemir ile Sözleşme Sonlandırıldı

Kocaelispor’dan yapılan resmi açıklamada, “Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz” şeklinde ifadeler yer aldı.

Ertuğrul Sağlam’dan Taşdemir’e Geçiş Süreci

Kocaelispor, 16. haftada iç sahada alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Ertuğrul Sağlam’ın yerine teknik direktörlük için anlaştığı İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor ile yaptığı maçla göreve başladı. Taşdemir, 22 lig maçında takımı yönetti ve şampiyonluğu 35. haftada şehre kazandıran teknik ekibin başındaydı.