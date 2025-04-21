Kocaelispor’dan Fazla Puan Topladık

IGDIR FK’NIN BAŞARISI VE TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Iğdır FK, kendi evinde Sakaryaspor’u 4-0 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, play-off hedeflediklerini ve “Geldiğim zamandan itibaren şu anda 13 maç geçti. 13 maçta şu anda şampiyonluğunu ilan etmiş Kocaelispor’dan fazla puan toplayan bir oyuncu grubum var” dedi.

OYNAMAYI DEVAM ETTİRME HEDEFİ

Çağdaş Çavuş, “Aslında bu puanı toplamakla yetinmeyip gerçekten de 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var” şeklinde konuştu. Ayrıca, takımının fiziksel kalitesinin de çok değerli olduğunu vurguladı. “Oyuncu grubuma da söyledim, aslında bizim için lig şimdi başlıyor. Çok güzel bir konuma geldik şu anda” diyen Çavuş, hedefe ulaşma yollarının her maçı tek tek değerlendirmek olduğunu belirtti.

SAKARYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise mağlubiyetin ağırlığını hissettiğini belirterek, “Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüz zaman ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz” açıklamasında bulundu.